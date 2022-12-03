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3 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: ضباب مع تدنٍ في الرؤية

2022-12-19 الساعة 8:31
3 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: ضباب مع تدنٍ في الرؤية
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والباحة).

3 مناطق

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وذعبلوتن وسلوى وعردة والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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فيما تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ثول وجدة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وكذلك تشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.

 

 

 

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