3 منتخبات آسيوية تتأهل لثمن نهائي المونديال

تأهلت 3 منتخبات آسيوية لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد انتهاء منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات، أمس الجمعة، وحسمت منتخبات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

أستراليا والأرجنتين

تصطدم أستراليا بالعملاق الأرجنتيني في العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، فيما تلعب اليابان ضد كرواتيا في السادسة مساء الاثنين 5 ديسمبر الجاري، وتصطدم كوريا الجنوبية بالسامبا البرازيلي في العاشرة مساء الاثنين أيضًا.

تأهل دراماتيكي

وخطفت كوريا الجنوبية بشكل دراماتيكي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في مونديال قطر من الأوروجواي، بعد فوز الشمشون الكوري على البرتغال في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 لتحتل وصافة المجموعة خلف رفاق رونالدو.

بينما تأهل المنتخب الأسترالي عقب فوزه بهدف على نظيره الدنماركي ليحتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف فرنسا حاملة اللقب.

وأخيرًا تأهلت اليابان متصدرة للمجموعة الخامسة بفوزها على إسبانيا التي عبرت ثانية 2-1، الخميس الماضي، لتقضي أيضًا على آمال المنتخب الألماني.