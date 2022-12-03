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بعد نهاية دور المجموعات بمونديال قطر

3 منتخبات آسيوية تتأهل لثمن نهائي كأس العالم لأول مرة

2022-12-02 الساعة 9:39
3 منتخبات آسيوية تتأهل لثمن نهائي كأس العالم لأول مرة
المواطن - محمد سمعه

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تمكنت 3 منتخبات آسيوية ولأول مرة من التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 في نسخة واحدة، مما يدل على تطور الكرة الآسيوية.

وكان منتخب أستراليا ضمن تأهله وصيفًا عن المجموعة الرابعة مع المنتخب الفرنسي المتصدر، وتأهل منتخب اليابان متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، ومتسببًا في وضع منتخب إسبانيا في الوصافة وإقصاء منتخب ألمانيا من البطولة.

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أما منتخب كوريا الجنوبية فحقق المعجزة وهزم البرتغال بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، مستفيدًا من فوز الأوروجواي على غانا بهدفين دون رد، ليصعد المنتخب الكوري لثمن نهائي المونديال بفارق هدف عن منتخب أوروجواي.

وشهد مونديال قطر العديد من المفاجآت التي وُصفت بغير المتوقعة مثل فوز السعودية على الأرجنتين، وفوز اليابان على كل من ألمانيا وإسبانيا، وفوز كوريا الجنوبية على منتخب البرتغال، بجانب فوز منتخب أستراليا على منتخبي تونس والدنمارك واحتلاله للوصافة.

15 منتخبًا في ثمن نهائي كأس العالم 

وضمن حتى الآن 15 منتخبًا التأهل لدور الـ16 في المونديال وهم “فرنسا وبولندا وإنجلترا والسنغال واليابان وكرواتيا وهولندا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا، والمغرب وإسبانيا، كوريا الجنوبية، البرتغال، البرازيل”.

ومتبقي فقط معرفة منتخب ليكتمل دور الـ16 حيث تتنافس كل من الكاميرون وصربيا وسويسرا على البطاقة الثانية في المجموعة السابعة والمؤهلة لدور ثمن النهائي.

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