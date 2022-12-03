Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز

4 مواقع لفعالية بسطة الرياض

2022-12-23 الساعة 6:48
4 مواقع لفعالية بسطة الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تخصيصها 3 مواقع جديدة تقام فيها فعالية بسطة الرياض، إلى جانب طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وهي ممشى الفريان، متنزه النخيل، وطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز (حي المغرزات).

قد يهمّك أيضاً
Img

انفجار كارثي داخل نفق في أفغانستان

Img

النقل تتوعد كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات بالعقوبة

بسطة الرياض

وتأتي فعالية بسطة، التي أُطلقت مطلع هذا الشهر، كل سبت من الثانية حتى العاشرة مساءً ولمدة 6 أسابيع، حيث شهدت الفعالية في دورتها الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور ورواد التسوق العائلي، ومشاركات واسعة وعروضًا متنوعة للمنتجات الوطنية، إلى جانب فعاليات الفنون الإبداعية والبرامج والأنشطة الترفيهية.

100 مظلة

وتضمنت بسطة الرياض منطقة تسوُّق تتسع لـ100 مظلة خُصصت للأسر المنتجة، تُعرض فيها المنتجات الوطنية والأعمال الحرفية المتنوعة في سوق مفتوحة يتضمن مشاركات إبداعية وبرامج ترفيهية ومسرح للحضور ومتجولين ومشاة ترفيهيين، وجلسات، وألعاب وكرنفال للأطفال، وعازفين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية