3 وفيات بحريق هائل في القاهرة

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تسبب كسر خط غاز في اشتعال حريق هائل في مدينة نصر بالعاصمة المصرية، مما أسفر عن 3 وفيات.
وأفاد شهود عيان أن حريقاً ضخماً اندلع إثر انفجار نتج عن كسر خط الغاز أسفل كوبري الجنزوري بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر أدى إلى حدوث 3 وفيات، وفقًا للعربية.
وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغاً باشتعال النيران بخط الغاز، ما استدعى تحرك الجهات المسؤولة فوراً.
كما تم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطعه عن أهالي المنطقة.
إلى ذلك، قررت جهات التحقيق انتداب لجنة هندسية لفحص آثار الحريق وانتداب لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على أسبابه وملابساته، كما تقرر إجراء عمليات التبريد ورفع آثار الحريق.