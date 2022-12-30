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نهاية يناير 2023

30 يومًا على انتهاء فصل الشتاء في السعودية

2022-12-27 الساعة 11:56
30 يومًا على انتهاء فصل الشتاء في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، موعد نهاية فصل الشتاء في السعودية، متوقعًا أنه سينتهي بنهاية شهر يناير 2023.

وأوضح المسند، في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء، أن بداية الشتاء وفقًا لتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي 22 ديسمبر.

نهاية الشتاء

ولفت المسند إلى أن الظروف الجوية تؤكد أنه يتبقى على انتهاء فصل الشتاء في المملكة 30 يومًا فقط، وفي فبراير ومارس سنعيش أجواء الربيع وفقًا لسلوك درجة الحرارة في البلاد.

وتابع: أنه شخصيًّا يتمنى أن يكون الشتاء 360 يومًا في السنة، و5 أيام للصيف.

عواصف ثلجية

كما توقع نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أن تشهد المملكة عواصف ثلجية في يناير 2023.

 

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