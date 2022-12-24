33 وظيفة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف توفر33 وظيفة إدارية وفنية ومالية بالمدينة المنورة، واشترط المجمع أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني تشغيل – العدد 26 وظيفة.

2- أخصائي موارد بشرية – العدد وظيفتين.

3- مدقق مالي – العدد ٣ وظائف.

4- محاسب – العدد وظيفتين.

إرشادات التقديم:

1- يجب التأكد من تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني الشخصي للمتقدم بشكل صحيح حيث سيتم التواصل معه من خلالهما.

2- يتم إرفاق كل مستند مطلوب في المكان المخصص له والتأكد من إرفاقه بشكل صحيح وواضح، ويجب أن تكون صيغ الملفات المرفوعة على نظام التوظيف بصيغة Pdf فقط وألا يتجاوز حجم المرفق الواحد (500 كيلو بايت).

3- لا يمكن التعديل على البيانات بعد إرسال الطلب من قبل المتقدم والحصول على رقم للطلب.

4- يتطلب التقديم على الوظائف إرفاق بعض الوثائق حسب الوظيفة المتقدم عليها، لذا عليك تجهيزها قبل البدء بتعبئة بيانات طلب التقديم.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م ولمدة 10 أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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