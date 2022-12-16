35 طالبًا وطالبة يمثلون المملكة في مسابقة آيسف 2023

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قال بدر المجرذي، مدير إدارة المسابقات في مؤسسة الملك عبدالعزيز “موهبة”، إن 35 طالبًا وطالبة سيمثلون المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” 2023، بعد التدريب والتأهيل والتحكيم مثل العام الماضي.
فيديو | مدير إدارة المسابقات في موهبة بدر المجرذي:قد يهمّك أيضاً
35 طالبا وطالبة سيمثلون المملكة في معرض آيسف الدولي 2023 #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/pOksmX1gyL
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 16, 2022
وأشار خلال استضافته في برنامج “120” على “قناة الإخبارية” أنه قد تقدم أكثر من 146 ألف طالب وطالبة، وتم فرزهم ثم الدخول في مرحلة التحكيم الإلكتروني.
وأضاف أنه تم ترشيح 359 طالبًا، سوف يتعرضون لتحكيم مباشر خلال اجتماع فردي بين طالب ولجنة تحكيم؛ ليتم تقييم المشروع وكذلك إعطاء الطالب بعض الملاحظات على مشروعه ليتم تطويره قبل الوصول إلى المعرض النهائي.
ولفت إلى أنه سيتم اختيار 150 طالبًا من هؤلاء المرشحين للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة، والذي سيسبق اختيار المنتخب السعودي الذي سيمثل المملكة في معرض “آيسف” 2023.