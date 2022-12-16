Icon

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد التدريب والتأهيل والتحكيم

35 طالبًا وطالبة يمثلون المملكة في مسابقة آيسف 2023

2022-12-16 الساعة 5:21
35 طالبًا وطالبة يمثلون المملكة في مسابقة آيسف 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال بدر المجرذي، مدير إدارة المسابقات في مؤسسة الملك عبدالعزيز “موهبة”، إن 35 طالبًا وطالبة سيمثلون المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” 2023، بعد التدريب والتأهيل والتحكيم مثل العام الماضي.

وأشار خلال استضافته في برنامج “120” على “قناة الإخبارية” أنه قد تقدم أكثر من 146 ألف طالب وطالبة، وتم فرزهم ثم الدخول في مرحلة التحكيم الإلكتروني.

تحكيم مباشر

وأضاف أنه تم ترشيح 359 طالبًا، سوف يتعرضون لتحكيم مباشر خلال اجتماع فردي بين طالب ولجنة تحكيم؛ ليتم تقييم المشروع وكذلك إعطاء الطالب بعض الملاحظات على مشروعه ليتم تطويره قبل الوصول إلى المعرض النهائي.

ولفت إلى أنه سيتم اختيار 150 طالبًا من هؤلاء المرشحين للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة، والذي سيسبق اختيار المنتخب السعودي الذي سيمثل المملكة في معرض  “آيسف” 2023.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم