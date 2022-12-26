35 وظيفة لدى شركة الأهلي إسناد

أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 35 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– ممثل الخدمات الهاتفية.

المهام الوظيفية:

-مساعدة عملاء البنك الأهلي السعودي في استفساراتهم ومعاملاتهم وطلباتهم وشكاويهم المتعلقة بجميع منتجات البنك عبر (المكالمات الصوتية، وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني).

– ضمان تجربة تفوق التوقعات لخدمة العملاء وأن المعلومات المقدمة دقيقة.

– الالتزام الكامل بسياسة وإجراءات البنك الأهلي السعودي وشركة الأهلي إسناد المتعلقة بالعمل في إدارة اتصالات العملاء.

– أداء واجباتهم وفقاً لأهداف جودة الخدمة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية.

2- حاصل على الشهادة الثانوية فأعلى.

3- إجادة اللغة العربية والانجليزية.

4- متحدث لبق.

5- يتحمل ضغط العمل- العمل بنظام المناوبة (الشفت).

6- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

7- المعرفة بالعمل المصرفي والمنتجات المصرفية.

مكان العمل:

– الرياض – جدة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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