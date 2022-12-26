35 وظيفة لدى شركة الأهلي إسناد

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أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 35 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
– ممثل الخدمات الهاتفية.
-مساعدة عملاء البنك الأهلي السعودي في استفساراتهم ومعاملاتهم وطلباتهم وشكاويهم المتعلقة بجميع منتجات البنك عبر (المكالمات الصوتية، وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني).
– ضمان تجربة تفوق التوقعات لخدمة العملاء وأن المعلومات المقدمة دقيقة.
– الالتزام الكامل بسياسة وإجراءات البنك الأهلي السعودي وشركة الأهلي إسناد المتعلقة بالعمل في إدارة اتصالات العملاء.
– أداء واجباتهم وفقاً لأهداف جودة الخدمة.
1- أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية.
2- حاصل على الشهادة الثانوية فأعلى.
3- إجادة اللغة العربية والانجليزية.
4- متحدث لبق.
5- يتحمل ضغط العمل- العمل بنظام المناوبة (الشفت).
6- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
7- المعرفة بالعمل المصرفي والمنتجات المصرفية.
– الرياض – جدة.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م.
– من خلال الرابط التالي:
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