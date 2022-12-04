4 أرقام قياسية لـ بوليفارد وورلد في موسوعة جينيس

حققت منطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، 4 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: 4 أرقام قياسية يحققها بوليفارد وورلد بموسوعة جينيس العالمية.

وجاءت الأرقام كالتالي:

أكبر كرة ضوئية LCD في العالم.

أكبر مجسم معدني لشخصية خيالية.

أكبر شاشة عرض LCD في العالم.

بحيرة لاقون أكبر بحيرة صناعية في العالم.

موسم الرياض

يقدم موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.