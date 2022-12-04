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سجل هدفًا في شباك فرنسا بالشوط الأول

4 أرقام قياسية لـ ميسي في نهائي مونديال قطر

2022-12-18 الساعة 7:26
4 أرقام قياسية لـ ميسي في نهائي مونديال قطر
المواطن - محمد سمعه

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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 4 أرقامًا قياسية، بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب فرنسا في الشوط الأول من نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

4 أرقام قياسية

وأصبح قائد منتخب التانجو أول لاعب يُسجل لبلاده في نهائي المونديال، منذ التتويج بنسخة 1986 في المكسيك.

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كذلك أصبح البرغوث الأرجنتيني أكثر لاعب مشاركة في عدد الدقائق في بطولة كأس العالم على مر التاريخ متخطيًا رقم الأسطورة الإيطالية باولو مالديني برصيد 2216 دقيقة.

كما تمكن ميسي من تخطي رقم الأسطورة الألمانية لوثر ماتيوس بالمشاركة في 26 مباراة كأكثر لاعب مشاركة في كأس العالم.

وبات البرغوث الأرجنتيني أكثر لاعب يساهم في أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة منذ عام 2002 حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 لزملائه متخطيًا الأسطورة البرازيلية رونالدو.

ليونيل ميسي - الأرجنتين ضد فرنسا

وسجل كل من ليو ميسي وأنخل دي ماريا في الدقيقتين الـ 23 والـ36 هدفي التانجو في شباك المنتخب الفرنسي في الشوط الأول.

ويسعى منتخب التانجو للفوز بثالث ألقابه المونديالية، حيث حصد اللقب مرتين عامي 1978 و 1986.

المونديال الأخير لـ ميسي

يذكر أن ليو ميسي كان أعلن أن مونديال 2022 سيكون الأخير له على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

وكان منتخب الأرجنتين خسر من المنتخب السعودي في دور المجموعات ثم فاز على منتخبي المكسيك وبولندا، ثم هزم منتخب أستراليا في دور الـ16 وتفوق على المنتخب الهولندي في دور الثمانية، ثم أمطر شباك منتخب كرواتيا بثلاثية في دور نصف النهائي.

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