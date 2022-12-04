4 إنجازات قياسية لـ ميسي بعد تتويجه بالمونديال

حقق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 4 إنجازات قياسية بعد تتويج بلاده بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022 على حساب منتخب فرنسا.

ميسي بطل الأرقام القياسية

وأشاد حساب كأس العالم في “تويتر” بنجاح البرغوث الأرجنتيني في قيادة بلاده للفوز بلقب المونديال، حيث قال حساب البطولة: “فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال بقطر، وأصبح هدافًا تاريخيًّا للأرجنتين برصيد 13 هدفًا، أكثر من صنع أهدافًا في مشاركات منتخب التانجو، أكثر لاعب يشارك في مباريات بتاريخ البطولة برصيد 26 مباراة، وفي الأخير هو بطل كأس العالم”.

ورفع النجم الأرجنتيني لقب المونديال، ليكون حقق كل البطولات الرسمية في كرة القدم منذ بدء مسيرته في عام 2004.

وصافة الهدافين