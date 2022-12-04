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حقق اللقب الثالث في تاريخ الأرجنتين

4 إنجازات قياسية لـ ميسي بعد تتويجه بالمونديال

2022-12-18 الساعة 11:13
4 إنجازات قياسية لـ ميسي بعد تتويجه بالمونديال
المواطن - محمد سمعه

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حقق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 4 إنجازات قياسية بعد تتويج بلاده بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022 على حساب منتخب فرنسا.

ميسي بطل الأرقام القياسية

وأشاد حساب كأس العالم في “تويتر” بنجاح البرغوث الأرجنتيني في قيادة بلاده للفوز بلقب المونديال، حيث قال حساب البطولة: “فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال بقطر، وأصبح هدافًا تاريخيًّا للأرجنتين برصيد 13 هدفًا، أكثر من صنع أهدافًا في مشاركات منتخب التانجو، أكثر لاعب يشارك في مباريات بتاريخ البطولة برصيد 26 مباراة، وفي الأخير هو بطل كأس العالم”.

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ورفع النجم الأرجنتيني لقب المونديال، ليكون حقق كل البطولات الرسمية في كرة القدم منذ بدء مسيرته في عام 2004.

ليونيل ميسي - فرنسا والأرجنتين

وصافة الهدافين

وكان ميسي أحرز 7 أهداف في البطولة، منهم هدفان في شباك المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، ليصل مجموع أهدافه في مونديال قطر إلى 7 أهداف خلال المتوج بجائزة الهداف، الفرنسي كيليان مبابي.

ولن يشارك النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده في المونديال القادم 2026 حيث أعلن أن مونديال قطر 2022 سيكون الأخير له من حيث المشاركة مع منتخب بلاده.

ليونيل ميسي - فرنسا والأرجنتين

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