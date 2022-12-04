4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين، وذلك ردًا على استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حصولهم على مستحقاتهم أثناء استمرارهم بالعمل.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، حددت من خلالها 4 حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين بأربع حالات.
1 – المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
2 – من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.
3 – المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
4 – من أسقطت عنه الجنسية السعودية.
في وقت سابق، تفاعلت المؤسسة مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حذف المشترك من التأمينات في حالة الاستقالة.
وجاء الرد من خلال خدمة العناية بالعملاء عبر موقع تويتر، بأنه في انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية الشهر الذي تم فيه ترك العمل.
وأوضحت عناية العملاء أنه في حال تجاوز المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في التأمينات أون لاين .