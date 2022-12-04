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من أسقطت عنه الجنسية السعودية

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

2022-12-27 الساعة 10:36
4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
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المواطن - فريق التحرير

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين، وذلك ردًا على استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حصولهم على مستحقاتهم أثناء استمرارهم بالعمل.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، حددت من خلالها 4 حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين بأربع حالات.

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حالات الاستحقاق

1 – المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

2 – من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

3 – المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

4 – من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

الاستبعاد

في وقت سابق، تفاعلت المؤسسة مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حذف المشترك من التأمينات في حالة الاستقالة.

وجاء الرد من خلال خدمة العناية بالعملاء عبر موقع تويتر، بأنه في انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية الشهر الذي تم فيه ترك العمل.

وأوضحت عناية العملاء أنه في حال تجاوز المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في التأمينات أون لاين .

 

 

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