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لتقديم محتوى متكامل

4 حسابات لبرامج الإذاعة والتلفزيون الجديدة عبر سناب شات

2022-12-07 الساعة 1:23
4 حسابات لبرامج الإذاعة والتلفزيون الجديدة عبر سناب شات
المواطن - فريق التحرير

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في سعيها لتقديم محتوى رقمي متكامل أطلقت هيئة الاذاعة والتلفزيون عبر منصة سناب شات 4 حسابات لبرامج جديدة وهي: هذا مكانك، وش صاير، وجربها والعائلة الذكية، وتأتي هذه الانطلاقة من حرص الهيئة على تقديم محتوى إعلامي متكامل للمشاهدين.

برامج جديدة

تقدم البرامج الجديدة للهيئة، عبر حساباتها في تطبيق سناب شات، كل ما يدور خلف الكواليس لفريق العمل والضيوف، بالإضافة إلى أهم الفقرات للبرامج بشكل مختصر بطابع مختلف عما يتم بثه في التلفزيون.

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يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون شهدت حراكًا كبيرًا خلال الفترة الماضية يرتبط بتجديد محتوى الشاشة والسعي لكسب المشاهد السعودي والعربي، حيث تعد الدورة البرامجية الجديدة امتدادًا لدورات برامجية سابقة لامست الهيئة النجاح وكسب عدد كبير من المتابعين عبر قنواتها ومنصاتها الإعلامية.

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