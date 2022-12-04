4 خطوات لإنقاذ القلب

كشفت وزارة الصحة عن خطوات إنقاذ القلب، ضمن مبادرة الرعاية العاجلة للجلطات القلبية.

وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: إنقاذ قلب في 4 خطوات.

4 خطوات

1- الوصول للمريض.

2- إجراء تخطيط للقلب.

3- الدخول للمستشفى دون المرور بالطوارئ.

4- البدء في إجراء عملية القسطرة القلبية.

وتابعت الوزارة: لأن اللحظة تنقذ حياة إنسان بالكامل، تأتي مبادرة الرعاية العاجلة للجلطات القلبية ولله الحمد، لتختصر 8 ساعات إنقاذ إلى 54 دقيقة.