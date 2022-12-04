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اللحظة تفرق

4 خطوات لإنقاذ القلب

2022-12-13 الساعة 10:15
4 خطوات لإنقاذ القلب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الصحة عن خطوات إنقاذ القلب، ضمن مبادرة الرعاية العاجلة للجلطات القلبية.

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وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: إنقاذ قلب في 4 خطوات.

4 خطوات

1-    الوصول للمريض.

2-    إجراء تخطيط للقلب.

3-    الدخول للمستشفى دون المرور بالطوارئ.

4-    البدء في إجراء عملية القسطرة القلبية.

وتابعت الوزارة: لأن اللحظة تنقذ حياة إنسان بالكامل، تأتي مبادرة الرعاية العاجلة للجلطات القلبية ولله الحمد، لتختصر 8 ساعات إنقاذ إلى 54 دقيقة.

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