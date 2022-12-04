4 خطوات لاستعراض مؤهلاتك في توكلنا خدمات

أوضح تطبيق توكلنا طريقة استعراض المؤهلات التعليمية عبر خدمة تجويد البيانات في تطبيق توكلنا خدمات.

وقال التطبيق في بيان له على موقع تويتر، اليوم الاثنين: إن الخدمة تتيح خاصية إمكانية استعراض كافة مؤهلاتك التعليمية العالية السعودية والخارجية المعتمدة لدى وزارة التعليم، كما تمكنك من تقديم طلب تصحيح بيانات المؤهلات إلى الجامعات السعودية.

أوضح التطبيق أنه يتم عرض المؤهل في حال التخرج وبعد اعتماده من وزارة التعليم، مضيفًا: البطاقة الذهبية للمؤهل تعني أنه حاصل على إحدى مراتب الشرف.

خطوات الدخول على الخدمة

جاءت خطوات الدخول على الخدمة على النحو التالي:

اختيار تجويد البيانات من الصفحة الرئيسية.

اختيار تجويد البيانات لوزارة التعليم.

من صفحة استعراض ملخص السجلات اختر أحد الملخصات ليتم عرضها.

اختر السجل لعرض التفاصيل.

لا دمج لتوكلنا مع توكلنا خدمات

في وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ماجد الشهري، أن مسألة دمج تطبيق توكلنا في توكلنا خدمات لا يوجد عليها قرار حاليًّا.

وقال الشهري: إن كل تطبيق منهما يعمل في الاختصاص الذي صُمّم لأجله.

لفت الشهري إلى أن مستخدمي تطبيق توكلنا يمكنهم تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.

وقال الشهري: إن هناك الكثير من البيانات الحكومية الموجودة لدى الهيئة بحاجة للتصحيح والتحديث الآن، موضحًا أنه باستطاعة المستخدم تحديث بياناته الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.