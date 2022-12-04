4 خطوات لطلب تطعيم الإنفلونزا بالمنزل

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أعلنت وزارة الصحة، عن طريقة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية في المنزل عبر تطبيق كريم بكل سهولة.
يأتي ذلك بعد إطلاقها خدمة طلب ممارس صحي يأتي للمنزل لتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق كريم، وذلك في المدن التالية (الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة).
وبشأن خطوات حجز موعد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنزل عبر تطبيق كريم فاشتملت على:
1- فتح تطبيق كريم واختيار السيارة.
2- تحديد نقطة الانطلاق واختيار “منزلك”.
3- الضغط على خانة “يلا” ليتم قبول طلب كابتن كريم مع الممارس الصحي.
4- تحديد خانة تطعيم الإنفلونزا.
وكانت وزارة الصحة دعت عددًا من الفئات الأكثر خطورة لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لحماية صحتهم.
وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن وذوو الأمراض المزمنة والمصابون بنقص المناعة والأطفال والحوامل.
ويمكن أيضًا حجز موعد للحصول على اللقاح والذي يتم عبر تطبيق صحتي من خلال هذه الخطوات:
– تحميل تطبيق صحتي، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
– اختر المواعيد لحجز موعد.
– اختر حجز موعد.
– اختيار خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.
– أكمل الطلب بالضغط على التالي.