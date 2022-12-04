4 متسولين بالجوف في قبضة الأمن

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الجوف، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقة الجوف.

التفاصيل

في التفاصيل: قامت قوات الأمن برصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من أمام أحد المحلات التجارية.

كما تم رصد وضبط مقيمين من الجنسية الأردنية قاما بالتسول بشكل مباشر داخل أحد الجوامع.

فيما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.