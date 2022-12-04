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تعرض الإنسان لأي عدوى أخرى

4 مخاطر لاستخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

2022-12-08 الساعة 2:15
4 مخاطر لاستخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة الرياض، الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص، من 4 مخاطر جراء تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المعالج، أو بغير وصفة طبية يكون فيها المضاد الحيوي علاجًا لنوع معين من البكتيريا، موضحة أن استخدام المضادات الحيوية بدون الرجوع إلى طبيب ينطوي على خطر كبير.

ضعف المناعة

وأضافت الرصيص أن استخدام المضادات الحيوية من دون وصفة طبية يمكن أن يضعف نظام المناعة لدى المريض، ويمكن أن يتسبب في مقاومة الجسم للمضادات الحيوية عندما يكون المريض بحاجة فعلية إلى استخدامها فيما بعد، كما يمكن لاستخدام المضاد الحيوي من دون داعٍ أن يجعل جسم الإنسان معرضًا لأي عدوى أخرى.

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ضرر الاستخدام

ونوهت بأن الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى تطوير المقاومة البكتيرية ضد المضادات، ما يتسبب في مقاومة الجسم للمضادات الحيوية عندما تكون الحاجة فعلية إليه.

ولفتت إلى أن المضادات الحيوية هي نوع من الأدوية تستعمل للوقاية والعلاج من عدوى الالتهابات البكتيرية، وتحدث مقاومة المضادات عندما تغير البكتيريا نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية.

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