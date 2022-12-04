4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا بالمنزل

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
أطلقت وزارة الصحة خدمة طلب ممارس صحي يأتي للمنزل لتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك في عدد من مدن المملكة.
وذكرت الصحة أن خدمة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بدأت من خلال طلب ممارس صحي يأتي للمنزل عبر تطبيق كريم، وذلك في المدن التالية (الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة).
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تحميل تطبيق كريم، وطلب سيارة التطعيم، لتصل السيارة وبها طاقم طبي لتقديم التطعيم للمستفيد.
وكانت وزارة الصحة نبهت في وقت سابق، أن الخطر الحقيقي من الإنفلونزا الموسمية يقع على الفئات الأكثر خطورة، داعية إلى حماية صحتهم بحجز موعد لأخذ اللقاح.
وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن وذوو الأمراض المزمنة والمصابون بنقص المناعة والأطفال والحوامل.
كما حددت الصحة خطوات حجز موعد للحصول على اللقاح والذي يتم عبر تطبيق صحتي:
– تحميل تطبيق صحتي، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
– اختر المواعيد لحجز موعد.
– اختر حجز موعد.
– اختيار خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.
– أكمل الطلب بالضغط على التالي.