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عن طريق طلب ممارس صحي

4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا بالمنزل

2022-12-28 الساعة 6:41
4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا بالمنزل
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الصحة خدمة طلب ممارس صحي يأتي للمنزل لتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك في عدد من مدن المملكة.

4 مدن مستفادة

وذكرت الصحة أن خدمة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بدأت من خلال طلب ممارس صحي يأتي للمنزل عبر تطبيق كريم، وذلك في المدن التالية (الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة).

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تحميل تطبيق كريم

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تحميل تطبيق كريم، وطلب سيارة التطعيم، لتصل السيارة وبها طاقم طبي لتقديم التطعيم للمستفيد.

وكانت وزارة الصحة نبهت في وقت سابق، أن الخطر الحقيقي من الإنفلونزا الموسمية يقع على الفئات الأكثر خطورة، داعية إلى حماية صحتهم بحجز موعد لأخذ اللقاح.

وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن وذوو الأمراض المزمنة والمصابون بنقص المناعة والأطفال والحوامل.

خطوات حجز موعد لتلقي اللقاح

كما حددت الصحة خطوات حجز موعد للحصول على اللقاح والذي يتم عبر تطبيق صحتي:

– تحميل تطبيق صحتي، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

– اختر المواعيد لحجز موعد.

– اختر حجز موعد.

– اختيار خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.

– أكمل الطلب بالضغط على التالي.

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