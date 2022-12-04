Icon

بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها البحث والتطوير

4 مسارات لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

2022-12-04 الساعة 9:02
4 مسارات لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكيلة وزارة التعليم للابتعاث، د. أمل الشقير، عن بدء التقديم على مسارات الابتعاث وفق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وقالت الشقير في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن إستراتيجية الابتعاث التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مطلع العام الجاري، تتفق مع رؤية المملكة وتطلعاتها الأساسية هي الابتعاث من أجل النمو الاقتصادي، والابتعاث من أجل البحث والتطوير والابتكار، لتعزيز مكانة المملكة الدولية.

4 مسارات

تابعت: بناء على هذه التطلعات هناك 4 مسارات أساسية هي: البحث والتطوير، الرواد، إمداد وواعد.

استطردت: مسار الرواد لتعزيز مكانة المملكة، حيث هناك أعلى 30 جامعة دولية متاح التقديم بها لجميع التخصصات، أما مسار البحث والتطوير والابتكار لتعزيز مكانة المملكة أيضًا؛ حيث يوجد 114 تخصصًا بأعلى 200 جامعة، أما مسار إمداد لسد حاجة العمل حيث يوجد 186 تخصصًا في أعلى 200 جامعة على حسب التخصصات، ومسار واعد للتطلعات الواعدة بشأن متطلبات سوق العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...
أخبار رئيسية

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...

أخبار رئيسية
ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...
السعودية اليوم

ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...

السعودية اليوم
أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...
آخر الاخبار

أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...

آخر الاخبار
رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...
السعودية اليوم

رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...

السعودية اليوم
ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...
السعودية اليوم

الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...

السعودية اليوم
فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل
آخر الاخبار

فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل

آخر الاخبار
السعودية تذهل حضور WTM
تقارير

السعودية تذهل حضور WTM

تقارير