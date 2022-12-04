4 مميزات في التحديث الجديد لـ iOS 16.2 

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لا يزال التحديث الجديد من آبل لأجهزة آيفون المعروف باسم iOS 16.2 قيد الاختبار التجريبي في الوقت الحالي، ومع ذلك فقد تم الكشف عن 4 مميزات مهمة به.
بحسب وكالة بلومبرغ تخطط آبل لإصدار التحديث الجديد في منتصف ديسمبر، وسيتميز بـ 4 مميزات مهمة ومثيرة.
السبورة الرقمية الجديدة أو نظام الرسم الحر ويُعرف باسم Apple Freeform أيضًا يوفر لوحة يمكنك الرسم عليها أو إدراج الملاحظات اللاصقة وربما بعض الأشكال والصور ومقاطع الفيديو والروابط وملفات PDF وغير ذلك.
ستكون الميزة متاحة أيضًا على iPad و Mac، وسيكون أكثر فائدة على جهاز الآيباد؛ نظرًا لأنه سيدعم Apple Pencil.
هناك نوعان من أدوات قفل الشاشة الجديدة، واحدة تخص النوم يمكن فيها تتبع مراحل النوم، والثانية تخص جدول الأدوية، تتيح لك الوصول بسرعة إلى جدول الأدوية الخاص بك.
يمكنك في التحديث الجديد إخفاء الخلفية والإشعارات في وضع العرض الدائم على iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، حينها ستظهر شاشة القفل بلون أسود على غرار Android.
يضيف iOS 16.2 دعم الأنشطة المباشرة للنتائج الرياضية عبر تطبيق Apple TV، وتتيح هذه الميزة لمستخدمي iPhone عرض النتائج الحية لمباريات كأس العالم على سبيل المثال، ويتم تحديث النتائج مباشرةً، وعند الضغط لفترة طويلة، تتوسع الشاشة لتُظهر الوقت المنقضي وحركة اللعب.
مع ذلك، يجب الوضع في الاعتبار أنها ستكون متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا ثم ستتوسع إلى أستراليا والمملكة المتحدة والبرازيل والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية، وبعد ذلك إلى جميع الدول.