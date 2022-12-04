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4 مميزات في التحديث الجديد لـ iOS 16.2 

2022-12-08 الساعة 5:23
4 مميزات في التحديث الجديد لـ iOS 16.2 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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لا يزال التحديث الجديد من آبل لأجهزة آيفون المعروف باسم iOS 16.2 قيد الاختبار التجريبي في الوقت الحالي، ومع ذلك فقد تم الكشف عن 4 مميزات مهمة به.

موعد طرح التحديث الجديد

بحسب وكالة بلومبرغ تخطط آبل لإصدار التحديث الجديد في منتصف ديسمبر، وسيتميز بـ 4 مميزات مهمة ومثيرة.

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أهم مزايا التحديث الجديد

السبورة الرقمية الجديدة

السبورة الرقمية الجديدة أو نظام الرسم الحر ويُعرف باسم Apple Freeform أيضًا يوفر لوحة يمكنك الرسم عليها أو إدراج الملاحظات اللاصقة وربما بعض الأشكال والصور ومقاطع الفيديو والروابط وملفات PDF وغير ذلك.

ستكون الميزة متاحة أيضًا على iPad و Mac، وسيكون أكثر فائدة على جهاز الآيباد؛ نظرًا لأنه سيدعم Apple Pencil.

مزايا قفل الشاشة 

هناك نوعان من أدوات قفل الشاشة الجديدة، واحدة تخص النوم يمكن فيها تتبع مراحل النوم، والثانية تخص جدول الأدوية، تتيح لك الوصول بسرعة إلى جدول الأدوية الخاص بك.

4 مميزات في التحديث الجديد لـ iOS 16.2 

إخفاء الخلفية والإشعارات 

يمكنك في التحديث الجديد إخفاء الخلفية والإشعارات في وضع العرض الدائم على iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، حينها ستظهر شاشة القفل بلون أسود على غرار Android.

4 مميزات في التحديث الجديد لـ iOS 16.2 

دعم أنشطة Apple TV

يضيف iOS 16.2 دعم الأنشطة المباشرة للنتائج الرياضية عبر تطبيق Apple TV، وتتيح هذه الميزة لمستخدمي iPhone عرض النتائج الحية لمباريات كأس العالم على سبيل المثال، ويتم تحديث النتائج مباشرةً، وعند الضغط لفترة طويلة، تتوسع الشاشة لتُظهر الوقت المنقضي وحركة اللعب.

مع ذلك، يجب الوضع في الاعتبار أنها ستكون متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا ثم ستتوسع إلى أستراليا والمملكة المتحدة والبرازيل والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية، وبعد ذلك إلى جميع الدول.

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