4 مواجهات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

تُختتم مباريات دور المجموعات في كأس العالم اليوم الجمعة بإقامة 4 مباريات بواقع مباراتين في تمام السادسة مساءً ومباراتين في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات الجمعة في كأس العالم

وتلعب كوريا الجنوبية ضد البرتغال، وغانا ضد أوروجواي عن المجموعة الثامنة حيث تُقام المباراتان في السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

أما مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022 فسوف تكون بين منتخبي الكاميرون والبرازيل، وصربيا ضد سويسرا وتنطلق المباراتان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وستنقل قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX , BBC 1 , BEIN SPORTS 1 FR مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال. أما قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX , BBC 2 , BEIN SPORTS 2 FR فتنقل مباراة غانا ضد أوروجواي. أما قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS CONNECT فتنقل مباراة الكاميرون والبرازيل. أما قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN SPORTS CONNECT فتنقل مباراة صربيا وسويسرا. المتأهلون لدور الـ16

وتأهلت منتخبات “فرنسا وبولندا وإنجلترا والسنغال واليابان وكرواتيا وهولندا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا، والمغرب وإسبانيا”.

وتنطلق مباريات ثمن نهائي مونديال قطر غدًا السبت بمواجهتي هولندا وأمريكا و”الأرجنتين ضد أستراليا”.

بينما تُستكمل مباريات ثمن النهائي يوم الأحد المقبل بمواجهتي “فرنسا وبولندا” و”إنجلترا ضد السنغال”.

وفي يوم الاثنين المقبل تُقام مباراة اليابان ضد كرواتيا، بينما في يوم الثلاثاء المقبل مواجهة نارية بين إسبانيا والمغرب.