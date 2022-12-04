4 نصائح من الدفاع المدني عند تسرب الغاز

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم استخدام أي مصادر تسبب شرر في حال تسرب الغاز وذلك من أجل الحماية والوقاية .

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عبر انفوجراف خطوات ينبغي اتباعها بشكل سليم في حال تسرب الغاز ومنها:

خطوات الوقاية

1- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر

2 – إخراج جميع الأشخاص من المكان.

3 ـ قفل صمام الغاز بإحكام.

4 ـ فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.