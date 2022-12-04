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منها قفل صمام الغاز بإحكام

4 نصائح من الدفاع المدني عند تسرب الغاز

2022-12-23 الساعة 3:27
4 نصائح من الدفاع المدني عند تسرب الغاز
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم استخدام أي مصادر تسبب شرر في حال تسرب الغاز وذلك من أجل الحماية والوقاية .

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عبر انفوجراف خطوات ينبغي اتباعها بشكل سليم في حال تسرب الغاز ومنها:

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خطوات الوقاية

1- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر

2 – إخراج جميع الأشخاص من المكان.

3 ـ  قفل صمام الغاز بإحكام.

4  ـ فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

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