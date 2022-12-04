4 نصائح من الدفاع المدني عند تسرب الغاز

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم استخدام أي مصادر تسبب شرر في حال تسرب الغاز وذلك من أجل الحماية والوقاية .
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عبر انفوجراف خطوات ينبغي اتباعها بشكل سليم في حال تسرب الغاز ومنها:
1- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر
2 – إخراج جميع الأشخاص من المكان.
3 ـ قفل صمام الغاز بإحكام.
4 ـ فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.