40 ألف عملية تكميم في المملكة والسيدات الأكثر طلبًا

كشف استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، أن عمليات التكميم في المملكة بلغت أكثر من 40 ألف عملية بسبب ارتفاع الطلب على هذه العمليات، لافتًا إلى أن السيدات احتلت النصيب الأكبر منها بنسبة 70%.

عملية تهذيب للنفس

وأكد العنزي خلال استضافته بنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن عمليات التكميم هي وسيلة لتغيير نظام الحياة والتأقلم على تناول كميات قليلة ومعنية من الأكل.

فيديو | هل تختلف حياة الشخص بعد إجراء عملية التكميم؟ استشاري جراحة السمنة د. نايف العنزي يجيب.. #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lgOVRWfx1h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2022

وأضاف أن عمليات التكميم يمكن أن نسميها أنها “عملية تهذيب للنفس أكثر من أنها إجراء جراحي بحد ذاته”، فهي تساعد على التعود على تناول كميات قليلة من الطعام محسوب السعرات فضلًا عن المضغ الجيد والبطيء.

مزايا التكميم

ولفت إلى أن عمليات التكميم تساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية والالتزام بممارسة الرياضة اليومية، وبالتالي الحصول على جسم جيد وممشوق.

وأشار إلى أن بعض الناس يظن ويتوقع أن إجراء عملية التكميم ستساعدهم على ممارسة حياتهم من ناحية الأكل بشكل طبيعي وهذا خاطئ فالحياة ستختلف كثيرًا، حتى لا يعودون مجددًا إلى السمنة.