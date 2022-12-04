47 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 47 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (47) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامةقد يهمّك أيضاً
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) December 4, 2022
وتفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومنطقة عسير.
كما ألقت القبض على مخالفين لتلويثهما البيئة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.
وضبطت 8 مخالفين لنظام البيئة لرعيهم 234 متنًا من الإبل في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، و4 مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية بحوزتهم أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقتي الرياض وعسير.
وألقت الجهات المختصة بالأمن العام، القبض على 25 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 22 مركبة في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والحدود الشمالية وتبوك والشرقية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.