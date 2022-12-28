Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

49 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع النيابة العامة

2022-12-28 الساعة 5:32
49 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع النيابة العامة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (49) وظيفة شاغرة للجنسين، على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع النيابة العامة في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والجوف، والقريات، وجازان، وعرعر، والطائف، وبريدة، وخميس مشيط).

تفاصيل وظائف النيابة العامة

وأبرزت النيابة العامة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

الموارد البشرية تحدد موعد التقييم الذاتي للمنشآت

Img

صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور.. إليكم رابط الاستعلام

– باحث إحصاء.

– فني دعم.

– محلل نظم.

– مطور برامج.

– مهندس معماري مساعد.

– باحث تطوير إداري مساعد.

– باحث قانوني مساعد.

– مأمور وثائق ومحفوظات.

– مترجم لغة أوردية.

– مترجم لغة إنجليزية.

– مترجم لغة هندية.

– مساعد مراجع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت النيابة العامة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 جمادى الثانية 1444هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 14 جمادى الثانية 1444هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف