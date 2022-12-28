49 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع النيابة العامة

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أعلنت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (49) وظيفة شاغرة للجنسين، على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع النيابة العامة في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والجوف، والقريات، وجازان، وعرعر، والطائف، وبريدة، وخميس مشيط).
وأبرزت النيابة العامة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– باحث إحصاء.
– فني دعم.
– محلل نظم.
– مطور برامج.
– مهندس معماري مساعد.
– باحث تطوير إداري مساعد.
– باحث قانوني مساعد.
– مأمور وثائق ومحفوظات.
– مترجم لغة أوردية.
– مترجم لغة إنجليزية.
– مترجم لغة هندية.
– مساعد مراجع.
وأوضحت النيابة العامة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 جمادى الثانية 1444هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 14 جمادى الثانية 1444هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)