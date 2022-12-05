5 آلاف تذكرة إضافية لجماهير المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن زيادة عدد تذاكر جماهيره خلال المباراة المقبلة ضد منتخب إسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

المغرب ضد إسبانيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد إسبانيا على استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر.

زيادة الجماهير

وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي، اليوم الأحد: “بعد مجهودات كبيرة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تخصيص 5000 تذكرة إضافية لجمهور أسود الأطلس في مباراة إسبانيا”.

وتابع اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “التذاكر مخصصة للجماهير المغربية، ووضعت في الموقع الرسمي الخاص ببيع التذاكر التابع للاتحاد الدولي”.

وكانت جماهير أسود الأطلس قد عانت من أزمة التذاكر في مونديال قطر 2022، حيث فوجئت بنفاد التذاكر المخصصة لهم، بجانب ارتفاع الأسعار في “السوق السوداء”.

ويأمل لاعبو أسود الأطلس في حضور الجماهير بأعداد كبيرة ضد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أملًا في مواصلة التألق وتحقيق مفاجأة بالفوز وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي.