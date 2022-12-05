5 آلاف تذكرة إضافية لجماهير المغرب

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن زيادة عدد تذاكر جماهيره خلال المباراة المقبلة ضد منتخب إسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد إسبانيا على استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر.
وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي، اليوم الأحد: “بعد مجهودات كبيرة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تخصيص 5000 تذكرة إضافية لجمهور أسود الأطلس في مباراة إسبانيا”.
وتابع اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “التذاكر مخصصة للجماهير المغربية، ووضعت في الموقع الرسمي الخاص ببيع التذاكر التابع للاتحاد الدولي”.
وكانت جماهير أسود الأطلس قد عانت من أزمة التذاكر في مونديال قطر 2022، حيث فوجئت بنفاد التذاكر المخصصة لهم، بجانب ارتفاع الأسعار في “السوق السوداء”.
ويأمل لاعبو أسود الأطلس في حضور الجماهير بأعداد كبيرة ضد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أملًا في مواصلة التألق وتحقيق مفاجأة بالفوز وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي.