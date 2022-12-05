5 أضرار لـ النوم أقل من 6 ساعات يوميًا

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الأضرار التي يعاني منها جسم الإنسان نتيجة النوم أقل من 6 ساعات يوميًا.
وقال النمر في حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، إن النوم لأقل من 6 ساعات يؤدي إلى:
١.رفع ضغط الدم.
٢.زيادة السمنة.
٣.يزيد احتمالية السكري.
٤.يرفع الدهون الثلاثية.
٥.يضاعف من حدوث جلطات القلب والدماغ.
يأتي ذلك في وقت يؤكد الأطباء ضرورة النوم عدد ساعات يتراوح بين 7 و8 ساعات يوميًا، فهناك علاقة كبيرة بين النوم وصحة الإنسان، فهو يؤثر على كل شيء من الذاكرة إلى الوظيفة الإدراكية، ومستويات التوتر.