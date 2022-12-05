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مشكلة تسبب إحراجًا كبيرًا

5 أطعمة تعالج رائحة الفم الكريهة

2022-12-21 الساعة 5:02
5 أطعمة تعالج رائحة الفم الكريهة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، وهو أمر يسبب إحراجًا كبيرًا، ويقول العلماء إنهم وجدوا علاجًا له، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

سبب رائحة الفم الكريهة

تُعد مركبات الكبريت هي السبب الرئيسي للرائحة الكريهة المستمرة للفم، وتحدث عندما تكسر البكتيريا التي تعيش على سطح اللسان البروتينات بسرعة كبيرة وتنتج فائضًا من المادة الكيميائية ذات الرائحة الكريهة.

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والبروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تعيش في الجسم، وتتحلل وتمتص العناصر الغذائية من الطعام وتحمي الجسم من البكتيريا الضارة.

5 أطعمة تعالج رائحة الفم الكريهة  (3)

أطعمة تعالج رائحة الفم الكريهة 

وقال العلماء من جامعة سيتشوان في الصين، إن الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك تطرد البروتينات المسؤولة عن الرائحة الكريهة.

وتوجد بكتيريا بروبيوتيك في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي وخبز العجين المخمر وحساء الأعشاب البحرية، وهي تزيل طبقة البلاك المسؤولة عن الرائحة الكريهة للفم من الأسنان واللسان.

وتشمل الأطعمة والمشروبات الأخرى الغنية بالبروبيوتيك المخللات وشاي الكومبوتشا.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت في BMJ Open، أن درجات الرائحة الكريهة انخفضت بشكل ملحوظ عند أولئك الذين تناولوا الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مقارنة مع أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.

وتوجد بالفعل عدة علاجات للرائحة الكريهة للفم، بما في ذلك استخدام غسول الفم ومضغ العلكة أو تقشير الأسنان وكشط اللسان.

وفي حين أن هذه الآليات يمكن أن تعزز بشكل مؤقت نظافة الفم لدى بعض الأشخاص، إلا أن العادات السيئة أو العوامل الوراثية يمكن أن تتسبب في عودة رائحة الفم الكريهة.

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