5 أهداف و3 مسارات لبرنامج واعي

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أوضحت وزارة التعليم أهداف برنامج واعي للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية.
وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو توعية المجتمع المدرسي والمحلي بمخاطر اللعاب الإلكترونية.
وتابعت: الأهداف التفصيلية هي:
كما كشفت الوزارة المستهدفين من البرنامج، وهم:
وفيما يتعلق بالمسارات: