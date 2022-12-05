5 أهداف و3 مسارات لبرنامج واعي

أوضحت وزارة التعليم أهداف برنامج واعي للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية.

وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو توعية المجتمع المدرسي والمحلي بمخاطر اللعاب الإلكترونية.

الأهداف

وتابعت: الأهداف التفصيلية هي:

توعية الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي بمخاطر الألعاب الإلكترونية.

تزويد أولياء الأمور والمجتمع المدرسي بالأساليب الوقائية المناسبة.

إكساب الموجهين الطلابيين مهارات التعامل مع الطلبة بالألعاب الإلكترونية.

الحد من التنمر التكنولوجي الذي قد يتعرض له الطلبة أثناء اللعب.

المستهدفون

كما كشفت الوزارة المستهدفين من البرنامج، وهم:

الطلاب والطالبات

المجتمع المدرسي

موجهو المدارس

أولياء الأمور

وفيما يتعلق بالمسارات: