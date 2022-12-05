حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الخميس، من مخاطر الخروج في الأجواء الماطرة .

ووجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها في “تويتر”، 5 إرشادات يجب اتباعها حال الخروج في الأجواء الماطرة.

توجيهات مهمة أثناء القيادة في المطر

– تجنب استخدام الجوال

– أغلق جميع النوافذ واستخدم خاصية الهواء بالسيارة

– استخدم مساحات الزجاج لتحسين الرؤية

– ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك

– تجنب التنقل بين المسارات إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

هطول أمطار رعدية

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك, في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .