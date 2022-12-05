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بسبب الأحوال الجوية

5 جامعات بجدة تعلق الدراسة وتؤجل الاختبارات غدًا

2022-12-21 الساعة 7:20
5 جامعات بجدة تعلق الدراسة وتؤجل الاختبارات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت عدد من الجامعات بمحافظة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، وتحويلها عن بُعد بسبب الأحوال الجوية بناء على ما وُرِد من المركز الوطني للأرصاد.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وأعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، وتحويلها عن بُعد.

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وقالت الجامعة في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر” “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية ودوام الموظفين في فرع الجامعة بجدة ليوم غد الخميس مع استمرارها عن بُعد للجميع”.

جامعة عفت

كما أعلنت جامعة عفت بجدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول هطول الأمطار في محافظة جدة.

وأوضحت في بيان صادر عنها أن هذا القرار يأتي حرصًا منها على سلامة الطلاب والطالبات، حيث سيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات.

تأجيل الاختبارات بجامعة الأعمال

فيما ذكرت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، أنه تقرر تأجيل وجدولة اختبارات غدًا الخميس إلى يوم السبت المقبل، وذلك بناء على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة.

وأشارت الجامعة إلى أن الاختبارات المقرر عقدها يوم السبت ستكون بنفس القاعات والأوقات المعلنة سابقًا.

جامعة جدة

وأعلنت جامعة جدة أيضًا عن تعليق الدراسة غدًا الخميس، بناءً على توقعات الأحوال الجوية وسوء الطقس.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 1444/5/28 بجميع مقرات وفروع الجامعة. وسيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات”.

جامعة الملك عبدالعزيز

كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس بناءً على توقعات الأحوال الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وذلك في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد”.

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