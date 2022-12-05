5 رصاصات تنهي حياة محام مصري على يد مجهولين

أنهت 5 رصاصات، حياة محامٍ مصري داخل مكتبه على يد مجهولين، في منطقة أبو روّاش، التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة المصرية، شمالي البلاد.

تحريات أولية

ووفقًا للتحريات الأولية في الواقعة، فإن المحامي قُتِل بطلق ناري في الصدر داخل مكتبه.

وبحسب صحف محلية، فإن المحامي توفي نتيجة إطلاق خمس طلقات نافذة ناحية صدره.

تفاصيل الوقعة

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسماع صوت إطلاق نار وعثور الأهالي على شخص مصاب داخل مكتب المحاماة الخاص به في منطقة أبو رواش.

ولدى انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، عثرت على “ب. ح” (36 سنة) محامٍ مصاب بطلقات نارية بالصدر.

ويعمل رجال الأمن على الكشف عن ملابسات الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على أسباب الواقعة.