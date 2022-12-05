5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك ضوابط لاختيار الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع “تويتر”، عبر إنفوجراف صادر عنها 5 ضوابط يمكن الاستعانة بهم عند اختيار الأسماء وهي:
1ـ أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة بالمجتمع.
2ـ يجوز تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب.
3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم،
4ـ لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة.
5ـ يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.