5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك ضوابط لاختيار الأسماء.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع “تويتر”، عبر إنفوجراف صادر عنها 5 ضوابط يمكن الاستعانة بهم عند اختيار الأسماء وهي:

ضوابط الأسماء

1ـ أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة بالمجتمع.

2ـ يجوز تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب.

3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم،

4ـ لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة.

5ـ يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.