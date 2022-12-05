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تؤثر على قدرات التذكر والتفكير

5 عادات خطيرة تدمر خلايا الدماغ 

2022-12-17 الساعة 10:44
5 عادات خطيرة تدمر خلايا الدماغ 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يمتلك الإنسان ما يقرب من 100 مليار خلية في الدماغ، وهناك بعض العادات السيئة التي يمكن أن تسرع من فقدان الخلايا وتؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

ويمكن أن يؤدي فقدان عدد كبير جدًا من الخلايا العصبية في وقت مبكر من الحياة إلى زيادة خطر حدوث مشكلات معرفية في وقت لاحق، وعلى عكس الخلايا الأخرى في الجسم التي تُستبدل بخلايا أخرى، فإن خلايا الدماغ لا تُستبدل.

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سلوكيات خطيرة مدمرة للدماغ 

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، فإليك 5 عادات مدمرة يمكن أن تقتل خلايا الدماغ بسرعة.

1- تجاهل مستويات التوتر 

في الظروف العادية، لا يكون التوتر ضارًا، فهو وسيلة موجودة لمساعدتك في التعامل مع الخطر أو الاستجابة لحالات الطوارئ، لكن عندما يكون مفرطًا فإن خلايا دماغك هي ما تدفع الثمن.

يؤدي التوتر والإجهاد إلى إفراز هرمون يسمى الكورتيزول ويؤثر على  الفص الجبهي المسؤول عن المنطق والاستدلال، ووجدت الدراسات أن المستويات العالية منه تقلل من قدرة العقل على العمل بشكل صحيح.

2- الإكثار من تناول السكر

وجود الكثير من السكر مميت لخلايا الدماغ، فالخلايا العصبية عرضة للتلف نتيجة لضعف التحكم في جلوكوز الدم، ترتبط التأثيرات طويلة المدى لضعف التحكم بالموت المتسارع للخلايا العصبية والإصابة بالخرف ومرض الزهايمر.

3- الكسل والخمول

اتباع نمط حياة خامل لا يقتل خلايا المخ بشكل مباشر لكن الآثار المرتبطة بقلة الحركة تكون قاتلة؛ لأن الحركة والتمرينات تساعد في خفض مستويات التوتر وتحسن التحكم في نسبة السكر في الدم بل وتعزز من تكوين الخلايا العصبية.

4- الاستغناء عن الطعام الصحي

يتعرض الجسم يوميًا للتلوث وللمواد الكيميائية الخطرة، وتعمل هذه المركبات السامة على تسريع الشيخوخة في الجسم كله، بما في ذلك الدماغ، حيث يتسبب الهواء الملوث في حدوث اضطرابات وتسرع عملية شيخوخة خلايا الدماغ في عملية تسمى الإجهاد التأكسدي.

لحسن الحظ، يمكن تقليل هذه الآثار من خلال النظام الغذائي الغني من الطبيعة سواء الفواكه والخضراوات الورقية والمكسرات.

5- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم 

النوم أحد أهم العادات لصحة الدماغ، ويمكن أن يتسبب عدم الحصول على قسط واف في تدمير خلايا الدماغ والصحة العقلية؛ ذلك لأن النوم هو الوقت الذي يقضيه جسمك في التعافي.

ويستخدم عقلك على وجه الخصوص هذا الوقت لطرد السموم والفضلات المرتبطة بمرض الزهايمر والخرف.

وجدت إحدى الدراسات أن البقاء مستيقظًا لفترة طويلة يمكن أن يدمر خلايا الدماغ ويقتلها، بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأبحاث الحالية وجود علاقة قوية بين مشاكل الصحة العقلية والحرمان من النوم.

5 عادات خطيرة تدمر خلايا الدماغ 

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