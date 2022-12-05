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منها الكسل وزيادة الوزن

5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ60 للتمتع بحياة صحية

2022-12-30 الساعة 11:00
5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ60 للتمتع بحياة صحية
المواطن - فريق التحرير

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دعا خبراء الصحة إلى تجنب 5 عادات بعد سن الـ60؛ من أجل التمتع بحياة سعيدة ونشطة وصحية، وهي:

الكسل

إن السماح للنفس بالانزلاق إلى نمط حياة خامل بشكل متزايد مع تقدم العمر أمر مروع لصحة الإنسان، حتى إن بعض الخبراء يقولون إن الجلوس بشكل مستمر يمثل تهديدًا للصحة مثل التدخين. يرتبط عدم الحركة بشكل كافٍ بالشيخوخة المبكرة على المستوى الخلوي.

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زيادة الوزن

يمكن أن يعود الاهتمام بالحفاظ على وزن صحي بنتائج إيجابية بشكل حاسم بعد سن الستين. تقول ديانا ليكالزي، اختصاصية تغذية: يمكن أن تتراكم الكيلوجرامات مع التقدم في العمر وتؤدي إلى زيادة الوزن أو حتى السمنة. لذا، ينبغي تناول المزيد من البروتين والالتزام بممارسة التمارين الرياضية في إطار العوامل الأساسية لدعم صحة العضلات والعظام في أي عمر.

نظام غذائي غير صحي

مهما كان عمر الشخص، يمكن لنظام غذائي صحي ومغذٍّ أن يطيل حياته. تظهر الأبحاث أن حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تساعد في خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب وإطالة العمر.

 القبول بتراجع وظيفة الدماغ

إن العديد من الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا إما متقاعدون أو يتطلعون إلى التباطؤ. في حين أن هذا يمكن أن يقدم العديد من الفوائد (مثل قضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والأحباء)، فمن الأهمية بمكان عدم السماح لصحة الدماغ بالتدهور خلال هذه الفترة. تشير الدراسات إلى أن التقاعد يمكن أن يحول الدماغ إلى “هريسة”- وجدت دراسة بريطانية تتبع 3400 موظف حكومي أن ذاكرتهم قصيرة المدى تراجعت بنسبة 40% أسرع بعد التقاعد.

العزلة عن الأصدقاء والعائلة

إن الحفاظ على علاقات صحية مع الأصدقاء والعائلة مع التقدم في العمر أمر مهم للصحة والسعادة. تؤكد الدراسات العلمية ما هو معروف للكثيرين غريزيًّا، بأن يكون الشخص جزءًا من مجتمع أمر بالغ الأهمية للصحة العقلية والجسدية. تقول بوني بيتس، اختصاصية نفسانية: إن “العلاقات الإيجابية يمكن أن تكون بنفس أهمية التغذية والنشاط البدني لصحتنا ورفاهيتنا. وعلى الرغم من أن العلاقات مع الآخرين قد تتطور بمرور الوقت، فإن الحفاظ على شبكة اجتماعية قوية مع تقدمنا في العمر يمكن أن يساهم في حياة أطول وأكثر صحة.

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