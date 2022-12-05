5 عقوبات عند إنشاء موقع للاتجار بالمخدرات وترويجها

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبات إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” إنه يُحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت.
وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة بإنشاء موقع للاتجار بالمخدرات تتمثل في السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منها.
كما يتم نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.