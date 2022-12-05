5 عقوبات عند إنشاء موقع للاتجار بالمخدرات وترويجها

أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبات إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

حظر تهريب المخدرات

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” إنه يُحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت.

5 عقوبات

وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة بإنشاء موقع للاتجار بالمخدرات تتمثل في السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منها.

كما يتم نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.