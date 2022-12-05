5 لاعبين من الأخضر يستحقون الاحتراف

خطف نجوم الأخضر الأنظار خلال منافسات كأس العالم 2022، ونالوا إشادة كبيرة خاصة بعد الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

الأخضر في المونديال

وأنهى الأخضر مشواره في نهائيات كأس العالم 2022، محتلًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، حيث نجح في تحقيق فوز تاريخي على حساب الأرجنتين، وخسر ضد بولندا والمكسيك.

إشادة باللاعبين

وحصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على إشادة كبيرة من المتابعين لمونديال قطر، حيث أكدوا أنهم يملكون الموهبة ويستطيعون الاحتراف، وتمنوا أن تترك الأندية الفرصة لنجومها في الرحيل لأوروبا في سن مبكر.

وتتجه الأندية الأوروبية إلى اللاعبين الذين لم تتجاوز أعمالهم 25 أو 26 عامًا، بجانب الموهبة والحالة البدنية، وهو الأمر الذي يُناسب عددًا من نجوم الأخضر.

لاعبون قادرون على الاحتراف

ويُعد نجم النصر، سامي النجعي صاحب الـ25 عامًا من أبرز لاعبي الوسط في دوري روشن السعودي، ويمتلك قدرات فنية وبدنية كبيرة، بجانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز بالوسط والهجوم.

ويملك نجم الأهلي، هيثم عسيري صاحب الـ22 عامًا فرصة كبيرة للاحتراف، بعدما منحه هيرفي رينارد فرصة المشاركة مع الأخضر في المونديال، ويُعد نجم الشباب، حسان تمبكتي صاحب الـ23 عامًا، واحدًا من أبرز المدافعين السعوديين حاليًا.

وقدم نجم الهلال، سعود عبدالحميد صاحب الـ23 عامًا مستوى مميزًا مع الأخضر، ويُعد من أفضل اللاعبين في آسيا، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، وزميله ناصر الدوسري، حيث لم يُشارك سوى دقائق قليلة في المونديال، إلا أنه موهبة مميزة.