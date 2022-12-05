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في ختام منافسات الجولة الـ11

5 مباريات السبت في دوري روشن

2022-12-30 الساعة 1:45
5 مباريات السبت في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة 5 مباريات.

موعد مباريات السبت

مباراتا “الطائي والباطن، أبها والاتحاد” تنطلقان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

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3 مباريات غدًا في دوري روشن

الرائد يواجه التعاون في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الهلال يلعب مع نادي ضمك والخليج يواجه النصر في نفس التوقيت، حيث تنطلق المباراتان في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن مواجهات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، تُفتتح اليوم الجمعة، بـ3 لقاءات وسط منافسة قوية على خطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

ويلعب الفتح ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره العدالة عند الساعة السادسة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

سالم الدوسري - جوستافو - الهلال والنصر - النصر والهلال

وفي ختام مباريات اليوم بالجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 8:30 مساء.

ترتيب دوري روشن بعد 10 جولات

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال في المركز الرابع.

الاتفاق ضد الخليج - دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح والطائي، ثم الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج برصيد 4 نقاط، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة.

 

 

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