5 مباريات غدًا بختام عاشر جولات دوري روشن

تُختتم غدًا الاثنين مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 5 مباريات.

مباريات دوري روشن

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والشباب في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

المباراة الثانية بين فريقي الباطن والرائد وتنطلق في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب نادي الباطن.

المباراة الثالثة بين فريقي الفيحاء والطائي وتنطلق في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بينما في نفس التوقيت تنطلق مباراة الاتحاد والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة.

الختام بديربي الرياض

وفي ختام الجولة العاشرة من دوري روشن، يُقام ديربي الرياض غدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة بين فريقي النصر والهلال على ملعب مرسول بارك.

وكان ضمك تعادل مع نادي الوحدة بدون أهداف عصر اليوم، بينما تُقام حاليًا مباراة أبها والعدالة.

وتُختتم مباريات اليوم بإقامة مباراة الاتفاق والخليج في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويقود عبدالصمد بكري مباراة العدالة ضد أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد وزي، الحكم الرابع عبدالله زربان، حكم الفيديو فيصل البلوي ويساعده محمد العرمطي.

ويتولى خالد الطريس مهمة إدارة مباراة الاتفاق ضد الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد، ويساعده هشام الرفاعي وإبراهيم الدخيل، عبدالله الدهمشي حكمًا رابعًا، حكم الفيديو محمد السماعيل ويساعده عماد عسكر.