5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

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تمكنت الجهات الأمنية في منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة عسير.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/zDRV06r9RSقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) December 6, 2022
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقة عسير.
في التفاصيل: قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر داخل أحد الجوامع.
كما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من أمام المحلات التجارية.
فيما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.
كما تم رصد وضبط مقيمتين من الجنسية اليمنية قامتا بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.