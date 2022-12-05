5 منافذ لبيع الفحم والحطب المستورد

أوضح المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، منافذ بيع الفحم والحطب المستورد، من أجل الاستمتاع بالأجواء الشتوية.

5 منافذ

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر: إن من أبرز منافذ بيع الفحم والخطب المستورد: الباعة المتنقلون، التموينات، المتاجر الإلكترونية، منافذ بيع مستلزمات الرحلات، والمتاجر الكبرى.

حطب مستورد

وكان المركز أعلن أمس عن استيراد نحو 135 ألف طن من الحطب والفحم حتى نهاية العام الجاري 2022م، من قِبَل المؤسسات والشركات، من خلال إصدار أكثر من 800 ترخيص، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.