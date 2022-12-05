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عدم وضعها مباشرة على الفحم أبرزها

5 نصائح مهمة لشواء آمن خلال الشتاء

2022-12-18 الساعة 2:40
5 نصائح مهمة لشواء آمن خلال الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح لشواء الأطعمة بشكل آمن، حيث يعد الشواء من الطرق الصحية والممتعة خلال فصل الشتاء.

نصائح مهمة عند الشواء

وقالت الهيئة في تغريدة صادرة عنها عبر حسابها بموقع “تويتر” إنه “لشواء آمن اتبع النصائح المهمة لسلامة غذائك” والتي تتمثل في أنه عند نقل الطعام من مكان إلى آخر، يجب أن يُحفظ مبردًا، للحد من نمو البكتيريا لأدنى درجة.

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وأضافت في إنفوجراف أنه يراعى وضع اللحوم المطبوخة جيدًا على طرف الشواية، ولا توضع مباشرة على الفحم المشتعل حتى لا تتعرض للاحتراق.

ولفتت إلى أنه عند تقديم الطعام يجب أن يقدم في أطباق نظيفة عند رفعه من الشواية، ويراعى عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين لمنع نمو البكتيريا،

وأكدت أنه إذا كانت اللحوم التي يتم شواؤها مجمدة، فيجب إتمام تسييحها قبل الشواء لضمان استواء كل أجزائها.

تجنب الجزء المحترق

وكان أستاذ المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حذر في وقت سابق، من شواء اللحوم على النيران مباشرة، مشيرًا إلى أن الطبقة المحترقة من المشويات قد تكون سببًا للإصابة بالسرطان.

وأوضح أن تقرير المعهد الوطني للصحة (NIH) سبق أن أشار إلى أن الأسطح المحترقة في الشواء تنتج مركبات مسرطنة ضارة (مثل الـ Heterocyclic Amines وpolycyclic aromatic hydrocarbons). لذلك لا بد من إزالة الجزء المحترق وتناول ما تحته لتجنب هذه المسرطنات.

شواء آمن

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