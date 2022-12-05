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ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضراراً كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية.
وذكر النائب الأول لوزير الداخلية، يفغيني ينين، للتلفزيون الأوكراني، أن روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد، مضيفاً أن هناك 507 بلدات في 8 مناطق من البلاد محرومة من التيار الكهربائي.
وأوضح أن منطقة خاركيف هي الأكثر تضررًا و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من 90 قرية ومنطقة ميكولايف 82 ومنطقة زابوريجيا 76 ولوغانسك 43.
وكانت السلطات الأوكرانية قد دعت المدنيين، مجددًا إلى الصمود على الرغم من تدهور الظروف المعيشية.
بدوره، قال حاكم منطقة ميكولايف جنوبًا فيتاليتش كيم على شاشة التلفزيون: يجب أن نصمد، بينما يؤدي انقطاع التيار الكهربائي مرات عدة في اليوم إلى إغراق ملايين الأوكرانيين في الظلام، والبرد مع انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لعدة أيام.
ويثير احتمال توجيه ضربات روسية جديدة لشبكة الطاقة الأوكرانية مخاوف من شتاء معقد خصوصًا للسكان المدنيين، ومن موجة جديدة من اللاجئين خارج البلاد.
يذكر أن روسيا كانت أطلقت خلال الفترة الماضية استراتيجية جديدة تقضي بضرب المرافق والبنى التحتية الأوكرانية، فيما نفذت أحدث وابل من الضربات الصاروخية التي استهدفت مرافق الطاقة يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.