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عقوبة بسبب استهداف الأطفال

520 مليون دولار غرامة تستهدف لعبة فورت نايت

2022-12-25 الساعة 11:08
520 مليون دولار غرامة تستهدف لعبة فورت نايت
المواطن - فريق التحرير

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أقرت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، غرامة مالية كبيرة ستدفعها شركة إيبك جيمز الشركة المنتجة للعبة فورت نايت الشهيرة والتي يلعبها ملايين الأطفال حول العالم.

غرامة مليونية

ستدفع الشركة المنتجة للعبة فورت نايت، 520 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها جمعت معلومات شخصية من الأطفال بطريقة غير قانونية وخدعت المستخدمين حتى يقوموا بالشراء.

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وستدفع الشركة غرامة قياسية تبلغ 275 مليون دولار لانتهاكها قانونًا يتعلق بخصوصية الأطفال وستتبنى إعدادات افتراضية صارمة لحماية خصوصية الأطفال.

تعويضات أخرى

وقالت لجنة التجارة الاتحادية، إن الشركة ستدفع أيضًا 245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم ما تعرف باسم الأنماط المظلمة لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها.

وأفادت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية، في بيان: بأنها استخدمت إيبك إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات مستخدم خادعة أوقعت بها مستخدمين لفورت نايت من بينهم مراهقون وأطفال.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بدأت فيه الوكالة الاتحادية تلعب دورًا أكبر في الرقابة على صناعة الألعاب، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن شكوى ضد مايكروسوفت بشأن عرضها البالغ 69 مليار دولار للاستحواذ على شركة أكتيفيجن لألعاب الفيديو.

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