57 % يصوتون بنعم لتنحي إيلون ماسك عن رئاسة تويتر

سمح الملياردير إيلون ماسك بالأمس للمستخدمين بالتصويت على منصبه بشأن رئاسة منصة تويتر، حيث سأل قائلًا ما إذا كان يجب عليه التنحي أم لا.

وغرد قائلًا: هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع، موضحًا أنه يمكن للمستخدمين التصويت بنعم أو لا.

نتيجة التصويت

وقد شارك بالفعل أكثر من 17 مليون شخص في الاستطلاع، وقد صوت أكثر من 57% حتى الآن لصالح تنحي ماسك عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر، بعدد يصل إلى 10 ملايين شخص.

ضجة في عالم العملات المشفرة

وقد أدى التصويت بشكل عام إلى إحداث ضجة داخل مجتمع العملات المشفرة أيضًا، حيث أعرب فيتاليك بوتيرين، العقل المدبر وراء عملة Ethereum عن احترامه لماسك، وكتب قائلًا: حسنًا، أنا أحترم هذا بالفعل.

وأشار مايكل سايلور أحد أثرياء بيتكوين إلى أحد استطلاعات الرأي السابقة له والتي سأل فيها مجتمعه عما إذا كان تويتر قد تحسن منذ تولى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المسؤولية، وكانت النتيجة حينها أن 82% اعتقدوا أن تويتر بات أفضل بالفعل.

وبحسب CNBC فإن جميع الليبراليين اعتبروا التصويت هذا فرصة لهم للتخلص من إيلون ماسك حيث قال أحدهم على تويتر: هذه فرصتنا للتخلص من إيلون!

ويرى البعض أن هذا بالضبط ما يريده إيلون ماسك، بل وذهبت التكنهات إلى أنه ربما اختار بالفعل الرئيس التنفيذي القادم ولا يقوم إلا بإنشاء الأخبار والمشاركة على طريقته الخاصة.