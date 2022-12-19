Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قال سابقًا إنه سيخضع للنتائج

57 % يصوتون بنعم لتنحي إيلون ماسك عن رئاسة تويتر

2022-12-19 الساعة 2:40
57 % يصوتون بنعم لتنحي إيلون ماسك عن رئاسة تويتر
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

سمح الملياردير إيلون ماسك بالأمس للمستخدمين بالتصويت على منصبه بشأن رئاسة منصة تويتر، حيث سأل قائلًا ما إذا كان يجب عليه التنحي أم لا.

وغرد قائلًا: هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع، موضحًا أنه يمكن للمستخدمين التصويت بنعم أو لا.

قد يهمّك أيضاً
Img

مشوار المغرب وفرنسا لنصف النهائي

Img

6 مرافق ومنشآت مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

%57 يصوتون بنعم لتنحي إيلون ماسك عن رئاسة تويتر

نتيجة التصويت

وقد شارك بالفعل أكثر من 17 مليون شخص في الاستطلاع، وقد صوت أكثر من 57% حتى الآن لصالح تنحي ماسك عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر، بعدد يصل إلى 10 ملايين شخص.

ضجة في عالم العملات المشفرة

وقد أدى التصويت بشكل عام إلى إحداث ضجة داخل مجتمع العملات المشفرة أيضًا، حيث أعرب فيتاليك بوتيرين، العقل المدبر وراء عملة Ethereum عن احترامه لماسك، وكتب قائلًا: حسنًا، أنا أحترم هذا بالفعل.

وأشار مايكل سايلور أحد أثرياء بيتكوين إلى أحد استطلاعات الرأي السابقة له والتي سأل فيها مجتمعه عما إذا كان تويتر قد تحسن منذ تولى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المسؤولية، وكانت النتيجة حينها أن 82% اعتقدوا أن تويتر بات أفضل بالفعل.

وبحسب CNBC فإن جميع الليبراليين اعتبروا التصويت هذا فرصة لهم للتخلص من إيلون ماسك حيث قال أحدهم على تويتر: هذه فرصتنا للتخلص من إيلون!

ويرى البعض أن هذا بالضبط ما يريده إيلون ماسك، بل وذهبت التكنهات إلى أنه ربما اختار بالفعل الرئيس التنفيذي القادم ولا يقوم إلا بإنشاء الأخبار والمشاركة على طريقته الخاصة.

%57 يصوتون بنعم لتنحي إيلون ماسك عن رئاسة تويتر

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية