6 أرقام استثنائية تُزين تأهل المغرب التاريخي

تألق منتخب المغرب الأول لكرة القدم بقيادة مدربه وليد الركراكي، بشكل لافت ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، ليحقق أكثر من رقم مميز.

أرقام مميزة لمنتخب المغرب

ونجح أسود الأطلس في الفوز على منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بهدف دون رد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، ليتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام منتخب المغرب في كأس العالم 2022، حيث إنه الأقل استقبالًا للأهداف بهدف وحيد.

ويُعد أسود الأطلس الأكثر لعبًا للمباريات دون استقبال الأهداف برصيد 4 مباريات، والأكثر قيامًا بالتدخلات على الكرة بـ104 تدخلات، والأكثر تشتيتًا للكرة بـ137 مرة، وثاني الأكثر افتكاك للكرة بـ51 مرة، كما أنه ثالث الأكثر استرجاع للكرات بـ288 مرة.

مواجهة قوية ضد فرنسا

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي، على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.