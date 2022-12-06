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التأكد من المدة المتبقية في جواز سفرك

6 اشتراطات لسفر المواطنين للخارج

2022-12-18 الساعة 10:56
6 اشتراطات لسفر المواطنين للخارج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، شروطاً حول سفر المواطنين إلى خارج المملكة، والتي توضح صلاحية الجواز، ومدة الإقامة الوطنية.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج تتضمن:

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شروط السفر:

1 ـ قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك

– لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية.

– لا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

2- أن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3-  الهوية الوطنية في “أبشر- توكلنا” لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.

4 – سجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

5 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز سفر التابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية  بإمكانه السفر إلى خارج المملكة  دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

6 – تلقي لقاحات كورونا

كما أكدت الجوازات على ضرورة تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وفيما يخص الفئة العمرية من 16 عاماً حتى 12 عاماً يشترط الحصول على جرعتين.

 

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