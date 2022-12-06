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6 جوانب لملف السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا 2027

2022-12-05 الساعة 11:57
6 جوانب لملف السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا 2027
المواطن - الرياض

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، عن انسحاب الهند من استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وكانت المملكة والهند المرشحتين لاستضافة أمم آسيا بعد 5 سنوات من الآن، وذلك خلال اجتماع عُقد يوم 17 أكتوبر الماضي، لكن المملكة حاليًّا أصبحت المرشح الوحيد لاستضافة البطولة الآسيوية بعد 5 سنوات من الآن.

أبرز الجوانب لاستضافة أمم آسيا 2027

وكشف برنامج “أكشن مع وليد” أهم تفاصيل وجوانب ملف السعودية لاستضافة آسيا 2027 وهو “استعراض اهتمام رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالجانب الرياضي”.

أيضًا تناول أبرز البطولات الرياضية التي استضافتها المملكة في الفترة الأخيرة مثل السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني، بجانب استعداد المملكة لاستضافة البطولة بعد تجهيز 10 ملاعب و30 فندقًا و39 مستشفى في 3 مدن.

كما يتناول الملف السعودي إعادة صيانة 7 ملاعب وزيادة سعتها الجماهيرية، بجانب تعديل الإضاءة الخاصة بالملاعب لتكون Led عالية الذكاء.

تجهيز 5 ملاعب في الرياض مع 10 ملاعب تدريب للمنتخبات.

وسوف تقوم الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باتخاذ القرار النهائي حول الدولة المضيفة خلال اجتماعها خلال شهر فبراير 2023 في العاصمة البحرينية المنامة.

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